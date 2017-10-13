Михаил Горбачев призвал США и Россию помириться

Эксперты скептически оценивают возможность скорой встречи президентов США и РФ, передает Голос Америки. Встреча президентов США и России по самым насущным вопросам двусторонних отношений актуальна как никогда, но вряд ли возможна в нынешних условиях, считают опрошенные Русской службой «Голоса Америки» российские эксперты.

Накануне с призывом организовать и провести саммит выступил первый президент страны, бывший президент СССР Михаил Горбачев.

«Я призываю Россию и США подготовить и провести полноценный саммит для обсуждения всего спектра вопросов», – говорится в статье Горбачева, опубликованной в газете Washington Post.

По мнению Горбачева, саммит должен быть посвящен проблемам сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности.

Он предположил, что если система контроля над ядерными вооружениями обрушится, что может произойти в случае отказа от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, «последствия, как прямые, так и косвенные, могут быть катастрофическими».

«Мы живем в неспокойном мире, – считает бывший советский лидер. – Особенно тревожит то, что отношения между главными ядерными державами, Россией и США, стали серьезным источником напряженности и заложником внутренней политики. Пора вернуться к благоразумию».

Обращение Горбачева опубликовано на фоне продолжающегося ухудшения российско-американских отношений и развивающегося дипломатического скандала между Москвой и Вашингтоном.

В четверг депутаты Госдумы отменили визит в США из-за того, были.

Как сообщил МИД министр иностранных дел, Сергей Лавров в состоявшемся в четверг телефонном разговоре с госсекретарем Рексом Тиллерсоном Лавров назвал неприемлемым снятие российских флагов с закрытого консульства России в Сан-Франциско. Лавров также уведомил госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия готовит судебные иски с целью возвращения принадлежавшего им ранее имущества в США, которое Москва считает незаконно захваченным.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, отвечая на вопрос об этих обвинениях, назвала действия США в отношении российских объектов «совершенно законными», «тщательно продуманными» и «благоразумными», передает Рейтер.

«Флаги на бывших зданиях российского консульства в Сан-Франциско были с уважением спущены. Они хранятся в надежных условиях внутри каждого из зданий, – сообщила Нойерт. – Ни одна страна в мире не уважает собственный флаг и флаги других государств больше, чем наша. Мы относимся к этому серьезно».

Однако Лавров в разговоре с Тиллерсоном заметил, что Россия эти шаги воспринимает как направленные на ухудшение двусторонних отношений.