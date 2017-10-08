28 сентября с 24-летним жителем Сакраменто Аркадием Яслинским произошел трагический несчастный случай – при переходе дороги неподалеку от дома его сбил автомобиль.

Пострадавшего немедленно доставили в медицинский центр Калифорнийского университета в Дейвисе, где у него обнаружили перелом черепа и серьезный отек мозга. Срочная операция прошла успешно, но теперь ему предстоит долгая дорога к выздоровлению. Ближайшие 14 дней Аркадий пролежит в искусственной коме. По словам врачей, через пару месяцев после выхода из комы ему предстоит еще одна операция, а затем многомесячная реабилитационная терапия.

“Мы желаем любимому Аркадию скорейшего выздоровления, – говорится на крайдфандинговом сайте Generosity. – Те, кто знаком с Аркадием Яслинским, знают его как замечательного человека, энергичного и полного энтузиазма”.

По словам друзей пострадавшего, Аркадий увлекается фотографией и постоянно носит с собой фотоаппарат. Сейчас он изучает искусство и психологию в муниципальном колледже Сакраменто. Он постоянно стремится к новым знаниям, занимаясь искусством сам и изучая творчество других авторов, как местных, так и зарубежных.