Дальнобойщики протестуют против электронных регистраторов

Сотни водителей-дальнобойщиков принимают участие в многодневной демонстрации перед зданиями городских администраций калифорнийский городов. Они протестуют против нового федерального правила, которое требует оснащать грузовики электронными регистрирующими устройствами – Бумажные регистрационные книги, применявшиеся начиная с 1930-х годов, выводятся из употребления. Сообщается, что демонстрации протеста состоялись во Фресно и Сакраменто.

Начиная с 18 декабря все грузовые автомобили дальних перевозок должны быть оборудованы регистраторами, которые ведут учет продолжительности работы водителей. Бумажные регистрационные книги, применявшиеся начиная с 1930-х годов, выводятся из употребления.

Сторонники новой меры утверждают, что она уменьшит риск аварий по причине усталости водителя. Но операторы собственных грузовиков и владельцы небольших компаний говорят, что регистраторы требуют дополнительных расходов, дают несправедливое преимущество крупным фирмам и являются оскорблением человеческого достоинства.

Новое правило основывается на федеральном законе, получившем поддержку Американской ассоциации водителей грузовиков (ATA). В прошлом месяце ATA поблагодарила Палату представителей за «быстрое принятие меры об электронных регистрирующих устройствах».

Электронный регистратор не позволит водителю продолжить движение, если с момента его заступления на дежурство прошел 14-часовой срок – даже если он провел за рулем менее разрешенных 11 часов. С бумажными регистрационными книгами водители могли при необходимости подстраивать временные интервалы, оставаясь в пределах 11-часового лимита.

Для крупных фирм это не имеет особого значения, поскольку они могут посадить за руль сменщика. У водителей с личными грузовиками такой возможности нет.

К тому же, водитель может быть вынужден остановиться на отдых в месте, не имеющем парковки для грузовиков, или в опасном районе, пишет The Fresno Bee.

Операция «Черное и синее» была создана для поддержки и координации водителей-дальнобойщиков, пытающихся остановить Федеральное управление по безопасности автомобильных перевозок (FSMCA), Министерство транспорта (DOT) и Американскую ассоциацию водителей грузовиков (ATA). Мы против излишнего вмешательства правительства и зарегулированности. Мы поддерживаем организацию «ELD or ME» и другие группы, выступающие против электронных регистрирующих устройств. Мы стремимся вернуть уважение индустрии грузоперевозок. Мы стоим за мирное и законное разрешение конфликта в интересах всех водителей грузовиков.