В своем заявлении президент назвал подписанный им закон «весьма несовершенным», сообщает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России, сообщил в среду Белый дом.

В своем заявлении президент Трамп назвал подписанный им закон «весьма несовершенным», призвав Конгресс не использовать эту меру для затруднения усилий США и их европейских союзников по разрешению конфликта в Украине.

«Хотя я поддерживаю жесткие меры по наказанию и сдерживанию агрессивного и дестабилизирующего поведения Ирана, Северной Кореи и России, этот законопроект весьма несовершенен, – говорится в заявлении президента. – Спеша принять этот законопроект, Конгресс включил (в него) ряд явно неконституционных положений».

На прошлой неделе Конгресс подавляющим большинством голосов одобрил санкции, наказывающие Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года, аннексию принадлежащего Украине Крыма и другие нарушения международных норм.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал журналистам во вторник, что он сам и президент Трамп не считают, что новые санкции помогут нашим усилиям в дипломатических контактах с Россией. Вице-президент Пенс заявил, что, как продемонстрировал законопроект, президент Трамп и Конгресс говорят «в один голос».

Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй подтвердила факт подписания закона в интервью телеканалу Fox News.

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Стремление президента Трампа к улучшению отношений с Москвой оказалось затруднено обнаруженными американскими разведслужбами свидетельствами вмешательства России в выборы с целью поддержки республиканского кандидата против демократического кандидата – Хиллари Клинтон.

Президент Трамп заявил, что закон нарушает Конституцию, ограничивая его право проводить внешнюю политику по собственному усмотрению.

Трамп выступал против законопроекта, поскольку последний дает Конгрессу право в течение 30 дней заблокировать любую попытку президента смягчить санкции. Однако обе палаты Конгресса подавляющим большинством голосов поддержали законопроект, поэтому, отказавшись подписать его, Трамп рисковал попасть в ситуацию, когда его вето будет преодолено законодателями.

Трамп заявил, что будет соблюдать требования законопроекта, хотя и возражает против положения о пересмотре его решений по поводу санкций в Конгрессе.

Законопроект предусматривает новые ограничения для американских компаний, сотрудничающих с российскими нефтяными и газовыми компаниями, а также кодифицирует санкции, введенные экс-президентом Бараком Обамой в ответ на российское вмешательство в выборы, в том числе его решение о закрытии двух российских дипломатических объектов на территории США. Москва на прошлой неделе приняла ответные меры, распорядившись сократить штат американского посольства и консульств на 755 человек.