Российский президент считает, что других мер в отношении США Россия пока предпринимать не будет, передает Голос Америки.

755 дипломатов и сотрудников дипломатических представительств США в России должны будут покинуть эту страну, заявил президент России Владимир Путин в интервью российскому государственному телевидению, отрывок из которого был показан в эфире вечером 30 июля.

«Тысяча с лишним сотрудников-дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность», – сказал Путин, беседуя с телеведущим Владимиром Соловьевым, добавив, что «это чувствительно».

Президент России также заявил, что у России «есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы нашей деятельности совместной, которые будут чувствительны для американской стороны, но я думаю, что этого делать не нужно».

По его мнению, дальнейшее ограничение совместной деятельности Москвы и Вашингтона будет «вредить и развитию международных отношений, вредить российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб».

«Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с теми негативными последствиями, которые связаны с определенными ограничениями нашего сотрудничества. Если такой момент когда-то настанет, то мы можем рассмотреть и другие варианты ответов. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Я на сегодняшний день — против», – сказал Владимир Путин.

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Говоря о причинах требования российской стороны отправить на родину 755 американских дипломатов и сотрудников посольства и консульств, Путин сказал, что до последнего времени в Москве не хотели предпринимать этот шаг: «Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она поменяется, то нескоро».

«Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем», – добавил Путин, описав недавнее одобрение Конгрессом США нового закон о санкциях в отношении России как «ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений, по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Россией».

Российский лидер обозначил области, в которых он считает нужным сохранить сотрудничество США и России: «Например, в сфере энергетики. Наши компании сотрудничают, кстати, давно и имеют очень хорошие перспективы развития отношений. У нас в сфере авиации, в сфере освоения космоса есть хорошая работа в большом достаточно объеме и те же самые хорошие перспективы. Я не говорю о пусках американских ракет, которые осуществляются на наших двигателях, не говорю о международной космической программе. Но, скажем, у нас есть хорошие планы по работе в дальнем космосе. Например, и наши, и американские ученые с интересом рассматривают возможность совместной работы по исследованию Венеры».

Путин считает, что США и Россия могут совместно вести е борьбу с незаконной миграцией и с организованной преступностью, взаимодействовать в сфере нераспространения оружия массового уничтожения и бороться с терроризмом.

Однако российский лидер разочарованно отметил, что из создания совместной группы по борьбе с киберпреступностью мало что получилось: «Мы, я уже говорил об этом, предлагали неоднократно американской стороне наладить взаимодействие друг с другом с целью обеспечить свои интересы – и наши, и американские. И вообще во всем мире поставить под контроль подобного рода, такую негативную деятельность, как киберпреступность. Вместо того, чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспочвенные обвинения во вмешательстве во внутренние дела США».