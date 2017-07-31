Руководители документального кинопроекта "Ищем людей, пропавших без вести в США" разыскивают Алессандро Альбертовича Бьязи, уроженца России, 1993 года рождения, пропавшего в Лос-Анджелесе в 2016 году.

Как сообщила "Славянскому Сакраменто" руководитель кинопроекта Марина Соколовская, Алессандро приехал в США по программе Work and Travel летом 2012 года, однако не покинул страну в положенное время, а решил остаться в Калифорнии. На связь с родителями в последний раз он выходил в конце 2016 года.

"Сказал, что остался без денег и документов, что одежда в плачевном состоянии, а сам он живет на улице и добраться до российского консульства не может. Просил о помощи. Звонил с чужого скайпа. Пожалуйста, посмотрите внимательно на фотографию Алессандро. Если вы видели этого человека, или можете распечатать это фото и оставить его где-то на стенде объявлений в Лос-Анджелесе, вы, возможно, спасете его жизнь", – говорит Соколовская.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, продюсеры проекта просят связаться с ними по телефону: (347) 634-6009.