Десятый иммигрант скончался из-за жары в фургоне грузовика

В понедельник водителю грузовика по имени Мэттью Брэдли были предъявлены обвинения в транспортировке нелегальных иммигрантов после того, как в воскресенье погибли 10 нелегалов, перевозимых в его прицепе.

Федеральное обвинение от 24 июля гласит, что 60-летний Мэттью Брэдли-младший незаконно перевозил пассажиров-иммигрантов, что привело к гибели десятерых из них. Последний, десятый иммигрант скончался уже в госпитале. Если Брэдли будет признан виновным, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь, штраф в размере $250 000 и трехлетний период надзора.

Согласно показаниям, данным особым агентом Отдела расследований Министерства внутренней безопасности Джеймсом Ларой, офицеры Департамента полиции Сан-Антонио вскоре после полуночи в воскресенье, 23 июля, выехали по вызову к супермаркету Wal-Mart на автотрассе Interstate 25. За зданием супермаркета они обнаружили припаркованный грузовик, множество людей, стоящих и лежащих в прицепе, и водителя, Мэттью Брэдли, находящегося в кабине. По словам Брэдли, он перевозил прицеп из Шалера (штат Айова) в Браунсвилл (штат Техас) и не знал, что в прицепе находятся люди, которых он обнаружил после того, как вышел облегчиться. Он утверждал, что пытался оказать им помощь. Офицеры полиции Сан-Антонио сообщили, что обнаружили 8 трупов и 30-40 живых людей, все из которых были незаконными иммигрантами.

На допросе Брэдли показал, что ехал из Ларедо в Сан-Антонио после того, как помыл грузовик на стоянке неподалеку от Ларедо. Он намеревался доставить прицеп покупателю в Браунсвилле. Остановившись у магазина Wal-Mart, он услышал доносившийся из прицепа шум. Согласно показаниям Брэдли, его «неожиданно сбила с ног толпа латиноамериканцев». По его словам, холодильная система прицепа не работала, а четыре вентиляционных отверстия, скорее всего, были забиты. Брэдли сообщил, что позвонил своей жене, но не вызвал службу 911.

Несколько нелегальных иммигрантов, допрошенных особыми агентами Министерства безопасности, рассказали о том, что их перевезли через реку Рио-Гранде в районе Ларедо несколькими группами. Они укрывались в одном или нескольких тайниках, а в воскресенье собрались в прицепе. Один из иммигрантов сообщил, что его группа из 24 человек провела 11 дней в тайном убежище в Ларедо. По оценкам нелегалов, всего в прицепе было от 70 до 180-200 человек. Суммы, которые с них взяли за перевозку, разнятся.