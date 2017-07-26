Трамп не разрешит трансгендерам служить в вооруженных силах США

Президент сообщил об этом в среду в своем «Твиттере», передает Голос Америки. Между тем, к критике этого решения присоединился мэр города Сакраменто Дэррелл Стайнберг.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не позволит трансгендерам служить в вооруженных силах США в каком-либо качестве.