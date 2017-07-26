Трамп не разрешит трансгендерам служить в вооруженных силах США

Президент сообщил об этом в среду в своем «Твиттере», передает Голос Америки. Между тем, к критике этого решения присоединился мэр города Сакраменто Дэррелл Стайнберг.
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что не позволит трансгендерам служить в вооруженных силах США в каком-либо качестве.
«Проконсультировавшись со своими генералами и военными экспертами, прошу учесть, что правительство Соединенных Штатов не позволит… трансгендерам служить в вооруженных силах США в каком-либо качестве», – написал Трамп в «Твиттере».
Эштон Картер, возглавлявший военное ведомство США до конца пребывания у власти администрации Обамы, подверг решение президента Трампа острой критике.
«Выбирать военнослужащих по каким-либо иным критериям, чем военная квалификация, – это социальная политика, которая не имеет место в наших вооруженных силах», – отмечается в заявлении Картера. В нем также говорится, что среди военных уже были трансгендеры, служившие «эффективно и с честью».
К критике решения президента также присоединился мэр города Сакраменто Дэррелл Стайнберг.