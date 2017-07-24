Руководитель посольства Беларуси в США посетит столицу Калифорнии в США в очередной раз посетит столицу Калифорнии. Визит состоится 2-3 августа этого года.

Об этом сообщил руководитель посольства Беларуси в США Павел Шидловский.

Цель визита – наладить и поддержать деловые, дружеские и инвестиционные отношения между Республикой Беларусь и штатом Калифорния. Основной задачей является продажа продукции, произведенной в Беларуси.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, в рамках деловой поездки белорусская Шидловский посетит мэрии Сакраменто и Ранчо Кордовы, а также встретится с калифорнийскими сенаторами и должностными лицами офиса губернатора.

Перед началом официальных визитов, 2 августа в помещение церкви “Свет Евангелия” (Light of the Gospel Church) состоится встреча белорусской диаспоры.

Это уже вторая поездка белорусских представителей подобного формата в столицу Калифорнии. В начале этого года диаспора Сакраменто уже принимала высоких гостей из Республики Беларусь и Вашингтона.