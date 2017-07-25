Власти Калифорнии ищут по крайней мере шестерых русскоязычных жителей и гостей штата Калифорния, пропавших в разные годы.

Среди них – резиденты таких городов как Сакраменто, Монтерей, Серез и Беркли.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», полиция города Серез (Центральная Калифорния) разыскивает Валентина Калоустова 1934 года рождения.

Калоустов пропал 2 марта 1999 г. Он был одет в коричневые спортивные брюки и толстовку, носил очки с крупной оправой.

На его одежде были ярлычки с надписями на русском языке и обозначениями размеров по российской системе.

В последний раз Валентина видели в городе Серез 3 февраля 1999 г.

Ольга Вячеславовна Сигал пропала 24 ноября 2016 года. Ольга родилась 6 октября 1965 года и проживала в Беркли.

Глаза голубые, волосы светлые.

Если у вас имеется какая-либо информация об этой женщине, просьба обратиться в полицию города Беркли по телефону (510) 981-5938.

Алексей Леонидович Шелест находится в розыске с мая 2016 года. Его рост – 5 футов 10 дюймов (178 см), вес – 150 фунтов (68 кг).

Глаза карие, волосы черные. Особая примета – шрам на левой руке.

Всех имеющих какую-либо информацию о пропавшем полиция округа Фресно просит позвонить по телефону (559) 600-8403.

Полиция Сакраменто с 1997 года ищет 53-летнего Александра Иванова. В последний раз его видели в Калифорнии, он был одет в голубую футболку с коротким рукавом и синие джинсы.

У Александра голубые глаза и светлые волосы.

Имеющих информацию о нем просят позвонить по телефону (916) 874-5115.

17-летний Сергей Турин разыскивается Департаментом полиции города Беркли. Сергей пропал 17 ноября 2012 года.

У подростка карие глаза и коричневые волосы, вес 120 фунтов (55 кг), рост 5 футов 9 дюймов (175 см).

Сведения о нем просят сообщать по телефону (510) 981-5938.

Таисию Гаврилову друзья и родственники в последний раз видели в апреле 2013 года. Женщина была одета в розовый свитер и штаны такого же цвета.

Гаврилова родилась 30 декабря 1980 года.

Полиция округа Монтерей просит обращаться с любыми сведениями о пропавшей женщине по телефону (831) 755-3722.

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