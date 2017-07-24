Еще одна семья из штата Вашингтон сражается, пытаясь вернуть своих детей у Службы защиты детей. Как рассказал “Славянскому Сакраменто” отец семейства Дмитрий Диакону, двое его детей находятся на попечение властей штата.

“Нас зовут Дмитрий Диакону и Алена Диакону (Куцевалова). Мы находимся в весьма затруднительной ситуации – Служба защиты детей забрала нашего трехмесячного сына и трехлетнюю дочь. Наш сын родился на 10 недель раньше срока и провел 7 недель в госпитале на аппарате искусственного дыхания. – говорит Дмитрий. – 14 июля у него случился приступ, он посинел и перестал дышать. Мы отвезли его в отделение скорой помощи, где ему сделали снимок мозга и обнаружили внутричерепное кровотечение. Поскольку у него также оказалось отслоение сетчатки, врачи обвинили в происшедшем нас. Они вызвали Службу защиты детей и полицию, и у нас забрали обоих детей”.

Также родителям предъявляются обвинения в жестоком обращении с детьми первой степени.

“Вчера прошло первое заседание суда, нам не позволяют видеться с сыном и дочерью и не сообщают никакой информации о них. Наши сердца разбиты. Чтобы вернуть детей, нам нужны самые лучшие адвокаты, а они просят за свои услуги целых $70 000 (поскольку, как они сказали, все очень плохо и серьезно). Мы просим, мы умоляем всех – пожалуйста, помогите, помогите нам набрать необходимую сумму, чтобы вернуть наших дорогих детей”.

Помочь семье можно, связавшись с ними через их аккакунт в Фейсбуке.