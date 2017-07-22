Сенат и Палата представителей готовы принять новый закон еще до начала летних каникул, передает Голос Америки.



Представители Конгресса США в субботу объявили о том, что группа республиканских и демократических законодателей обеих палат достигла соглашения по новым санкциям против властей Российской Федерации.

Как сообщают CNN и Associated Press, речь идет о новом, значительно более широком, пакете мер, который призван стать средством сдерживания Москвы от тайного вмешательства в избирательную систему США, а также реакцией Соединенных Штатов на продолжающуюся активность российского правительства в военных конфликтах в Украине и Сирии.

Второй человек среди демократов в Палате представителей – конгрессмен от штата Мэриленд Стэни Хойер – пояснил, что санкции против России являются составным элементом нового законопроекта, который предусматривает также санкции в отношении Ирана и Северной Кореи. Однако, пакет антироссийских мер вызвал наибольшее внимание и споры, так как он расходится с попытками президента Дональда Трампа наладить более дружественные отношения с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Администрация Белого дома выступала против статьи законопроекта, требующей, чтобы любой президентский указ, облегчающий или отменяющий санкции против Кремля, сперва поступал на рассмотрение Конгресса.

Аналитики агентства Yahoo News отмечают, что республиканцы и демократы на Капитолии неожиданно нашли точку соприкосновения в том, что и те, и другие выражают недовольство симпатией, которую проявляет глава Белого дома по отношению к хозяину Кремля. По этой же причине вето, которое президент Трамп может наложить на законопроект, скорее всего, будет преодолено нынешним составом Конгресса.

Теперь, отмечают обозреватели, закон о новых санкциях может быть принят еще до ухода членов обеих палат на летние каникулы, начало которых уже было перенесено республиканским большинством в попытке провести в Конгрессе свою реформу здравоохранения.