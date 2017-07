Президент США напомнил, что имеет право помиловать всех участников скандала о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию 2016 года, передает Голос Америки.

Президент Дональд Трамп в субботу отреагировал на публикации американских СМИ, опубликовавших накануне информацию о ранее не известных переговорах генерального прокурора Джеффа Сешнса с послом России Сергеем Кисляком.

В серии сообщений в своем «Твиттере», первое из которых было опубликовано в 3.30 утра, глава Белого дома обвинил газету The Washington Post в распространении «нелегальных утечек информации», а газету The New York Times – в срыве операции спецслужб по устранению лидера группировки «Исламское государство» Абу Бакра Аль-Багдади.

При этом президент США напомнил, что, как глава государства, обладает привилегией помилования любого гражданина Соединенных Штатов за совершение любого преступления.

«Мы все знаем, что у президента США есть полное право помилования, но зачем об этом думать, если единственное преступление пока – это УТЕЧКИ против нас. ЛЖИВЫЕ НОВОСТИ», – написал Дональд Трамп.

Публикации о тайных переговорах генпрокурора Сешнса он также назвал «очередной утечкой», заявив, что сообщения о каких-либо действиях сотрудников его администрации «должны прекратиться».

Дональд Трамп также сообщил, что «очень многие» спрашивают его о том, почему глава Минюста США и специальный прокурор до сих пор не приступили к расследованию «преступлений», совершенных Хиллари Клинтон и бывшим директором ФБР Джеймсом Коми.

Он заявил, что, в отличие от сотрудников его предвыборного штаба, у Хиллари Клинтон были куда более тесные связи с Россией.

«….Как насчет всех связей Клинтон с Россией, включая компанию (Джона) Подесты, урановую сделку, перезагрузку (отношений) с Россией, стоящие очень дорого выступления и так далее», – задал вопрос президент США.

Дональд Трамп также заявил, что его сын – Дональд-младший – добровольно и «открыто» передал всю электронную переписку с представителями России «журналистам и властям», в то время, как «преступница Хиллари Клинтон» стерла 33 тысячи сообщений электронной почты со своего частного сервера, который она использовала для служебной переписки. “Стерла и обработала кислотой”, – добавил в скобках Дональд Трамп.

Голос Америки напоминает, что накануне газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в спецслужбах сообщила о деталях разговоров между генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом и послом России Сергеем Кисляком. По утверждению издания, во время предвыборной кампании они обсуждали позицию Трампа по отношению к России, санкции и возможное развитие двусторонних отношений.

Во время слушаний в Сенате сам Сешнс факт проведения таких переговоров неизменно отрицал.

Одновременно газета The New York Times рассказала, что президент Трамп проводит консультации со своими адвокатами, выясняя, насколько широко он может использовать право на помилование, предоставленное главе Белого дома.