Вызвавший множество споров пожарный сбор с домовладельцев был отменен – по крайней мере на время – соглашением по борьбе с изменением климата, одобренным в понедельник вечером Законодательным собранием Калифорнии.

Эта мера освобождает от уплаты сбора более 730 000 домовладельцев в сельских и пригородных районах штата. Типично сбор на предотвращение лесных пожаров составлял для них около $117 в год. С начала данной программы в 2011 году эти домовладельцы уплатили в бюджет около $479 млн.

Но многие калифорнийцы пытались оспорить эти сборы, называя их двойным налогообложением, сообщает KCRA.

Дуг Ришбитер также протестует против пожарных сборов, которые он платил за свой сельский дом в округе Калаверас. Он подал иск против Службы пожарной охраны Калифорнии, требующий вернуть домовладельцам более 400 миллионов долларов.

«Мы уже платим налоги нашей местной пожарной охране, и рано или поздно где-то придется провести черту, – говорит Ришбитер. – Это лишний налог. Он был принят незаконно».

Во вторник жители города Марипоза были эвакуированы в связи с приближающимся лесным пожаром.

Служба пожарной охраны Калифорнии сообщила, что пожар под названием «Детуайлер» уничтожил 25 000 акров (10 000 гектаров) леса и по состоянию на 8:30 вечера вторника был взят под контроль только на 5%.

Эвакуации подверглись почти 5 000 человек из 1 500 домов, находившихся под угрозой возгорания. На сегодняшний день пожар уничтожил 8 домов, а еще один был поврежден огнем.