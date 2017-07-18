Семья иммигрантов из Сакраменто просит помощи диаспоры с расходами на похороны 29-летнего жителя Канады Сергея Букатаря, трагически погибшего в мотоциклетном столкновении с лосем. Родные планируют перевезти тело молодого мужчины в Калифорнию.

Как удалось выяснить «Славянскому Сакраменто», Сергей жил и работал в Канаде. 15 июля, возвращаясь домой, он погиб в аварии, столкнувшись на своем мотоцикле с лосем.

«Сергей был очень добрым, веселым, дружелюбным человеком, христианином, искренне любящим Бога и свою семью. Его близкие и родные понесли невосполнимую утрату, потеряв любящего и любимого сына, внука, брата и племянника», – говорит Анна Андричи из Норт-Хайлендса.

«Этот сбор открыт для семьи, которая нуждается в материальной помощи для перевозки тела Сергея из Канады в Калифорнию и дальнейших расходов на похороны. Мы будем благодарны за любые пожертвования, а также за помощь в распространении этой информации», – говорится на краудфандинговом сайте GoFundMe, где объявлен сбор средств в пользу семьи Сергея Букатаря.

Согласно опубликованной информации, всего родным погибшего требуется собрать 22 тысячи долларов.