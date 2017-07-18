В системе приемных семей округа Сакраменто находятся более 2 000 детей и подростков. Они попали в систему не по своей вине, сообщает руководство округа. Многие из них стали жертвами жестокого обращения и насилия, физического и сексуального. Хотя кто-то из них в конце концов вернется в свою родную семью, многим нужен новый дом.

Фото: algbtical.org

Служба защиты детей нуждается в семьях, готовых обеспечить заботу самым уязвимым молодым людям нашего общества, но также она ищет семьи, которые способны проявить непредубежденность и приютить тех молодых людей, которые идентифицируют себя как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры или сомневающиеся. Союз приемных детей-ЛГБТК проводит семинар по ориентации приемных семей для родителей, готовящихся привести в свой дом ЛГБТК-ребенка.

В 2015 году Служба защиты детей округа Сакраменто в сотрудничестве с тремя местными агентствами по поиску приемных родителей создала инициативу по увеличению количества родителей, готовых принять в семью ЛГБТК-детей. Группа, включающая представителей таких организаций как Sierra Forever Families​, Stanford Youth Solutions​ и Sierra Child and Family Services​, за последние два года провела несколько мероприятий, направленных на поиск приемных семей и распространение информации.

«Каждый приемный ребенок заслуживает дом, в котором его будет окружать забота, но те дети, которые идентифицируют себя как лесбиянки, геи, бисексуалы или трансгендеры, нуждаются в особой поддержке», – говорит Карен Паркер, сотрудник Службы защиты детей.

По подсчетам Службы защиты детей, в данный момент в ее системе находится более 200 детей-ЛГБТК. Таким детям труднее найти себе приемных родителей, они чаще убегают из дома и чаще становятся жертвами насилия. Служба защиты детей округа Сакраменто и Союз приемных детей-ЛГБТК приглашают жителей региона на познавательную лекцию и дискуссию о том, как стать приемной семьей для ЛГБТК-ребенка.

“Юные члены ЛГБТК-сообщества Сакраменто нуждаются в вашей поддержке – кратковременном и долгосрочном помещении в семью, усыновлении, установлении опекунства. Ваш пол, семейное положение и сексуальная ориентация не имеют значения – важна только способность предоставить ребенку дом, где он будет окружен заботой и поддержкой”, – сообщают власти округа.