Бродяги жили внутри моста под автотрассой Highway 65

На прошлой неделе полицейские Аубурна обнаружили, что кто-то из местных бездомных живет ВНУТРИ моста на автотрассе Highway 65. Бродяги выломали решетку, закрывающую доступ ко внутренним конструкциям моста.

Сотрудники полиции уведомили Департамент транспорта Калифорнии, который вывесил объявление, требующее освободить незаконно занятый участок в течение 72 часов. На прошлой недле на место прибыли несколько сотрудников Департамента транспорта, самосвал, трактор и бригада уборщиков.

Внутри моста оказались несколько отдельных «комнат» – в одной стояла кровать с матрасом, другая использовалась как кухня, а в третьей была устроена свалка с гниющими остатками еды, бутылками с мочой, использованными шприцами и другим мусором. Также кто-то соорудил мостик, облегчающий доступ внутрь помещения.

После уборки сотрудники Департамента транспорта вновь запечатают мост и будут периодически приезжать к нему с проверкой.







На мосту оставили граффити поклонники группы «Funk The Police» из Коннектикута, сообщает полиция Аубурна.