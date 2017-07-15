Диаспора Сакраменто собирает финансовую помощь семье Владимира Науменко, скончавшегося на днях от двустороннего воспаления легких. У Владимира остались две молодые дочери.

Утром 13 июля 2017 года Владимир Науменко, которого друзья звали Футболист и Тема, неожиданно ушел из жизни из-за двустороннего воспаления легких. Он любил играть в футбол, чинить машины и проводить время с семьей и друзьями.

У него остались две юных дочери, которые не в состоянии оплатить расходы на похороны, сообщил Павел Арабаджи из Сакраменто.

“Если вы можете помочь семье Науменко, пожалуйста, сделайте пожертвование, поделитесь этой ссылкой со знакомыми и помолитесь за семью Владимира”, – написал Арабаджи на GoFundMe.

Семья и родственники просят собрать $12.5 тыс. на похоронные расходы. Уже собрано около $3 тыс.

Похороны состоятся в 10 часов утра 18 июля в мемориальном парке Quiet Haven по адресу: 9899 Elder Creek Rd, Sacramento CA.