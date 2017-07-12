Русский культурный центр «Наш Техас» собирается отметить столетие революции в России. Для этого цели активистам общественного учреждения требуется собрать определенное количество средств ($6 тыс), чтобы получить грант (еще столько же) от организации Humanities Texas.

Если инициаторы наберут необходимую сумму, грант поможет с финансированием обширной мультимедийной программы «100 лет Русской революции». Программа будет состоять из фестиваля документальных фильмов, выставки архивных фотографий под названием «Россия, 1917», а также серии лекций Бориса Колоницкого, всемирно признанного эксперта по Русской революции.

Революция в России, ставшая переломным моментом мировой истории и вдохновившая такие же восстания в других странах, потрясла весь мир как одно из крупнейших событий XX века. Событие подобной исторической и культурной важности заслуживает того, чтобы остаться в памяти, подчеркивают русскоязычные активисты Техаса.

С помощью нашей программы мы надеемся не только культурно обогатить Хьюстон, но и рассказать доступным языком о внутренних тонкостях Русской революции.

“Как видите, мы строим грандиозные планы, достойные этого памятного события. Но эти планы смогут осуществиться только с вашей помощью. У нас уже есть половина суммы, необходимой для получения гранта от Humanities Texas, но нужно собрать еще $3 000 – и мы обращаемся к вам! – сообщают волонтеры культурного центра«Наш Техас».

Если для вас важно все, что «Наш Техас» делает для продвижения русской культуры, будь то выставки искусства или общественные мероприятия, мы просим вас помочь сделать нашу программу реальностью! Любые пожертвования, большие и малые, будут приняты с благодарностью.

Отметим, что организация Humanities Texas предоставляет обучающие программы, повышающие качество преподавания в классе, поддержку библиотек и музеев, а также создание возможностей для обучения на протяжении всей жизни, продвигая образование по всему штату. Поддерживается федеральными и государственными ассигнованиями, а также фондами, корпорациями и частными лицами.