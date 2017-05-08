Украинцы в Сакраменто продолжают расти в количестве – только в этом году в столицу Калифорнии прибыло 236 эмигрантов из этого восточноевропейского государства. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Не отстают от них иммигранты из граничащей с Украиной Молдовы. Между тем, регион Сакраменто сопротивляется попыткам Дональда Трампа ограничить приток международных беженцев в Соединенные Штаты.

Как сообщило издание Sacramento Bee на основе анализа данных, собранных в национальном центре оформления беженцев, даже с падением числа принимаемых страной беженцев в регионе расселяется значительное их количество.

В этом году в регионе Сакраменто поселилось 466 беженцев из разных стран мира, что составляет 20-процентный прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Также число беженцев за этот год превышает данную цифру за каждый отдельно взятый год президентства Барака Обамы.

В целом по стране количество въезжающих беженцев сократилось на 21% по сравнению с прошлым годом. Количество беженцев, поселяющихся в Калифорнии – 1938 человек за этот год – практически не изменилось.

Для множества беженцев, покидающих истерзанную войной Сирию, новым домом становится Сакраменто. В этом году в регион переселилось 58 сирийцев – более чем вдвое больше, чем в 2016 году.

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Значительную часть резкого прироста количества беженцев в Сакраменто составляют переселенцы из Украины. В этом году в регионе поселилось 236 мужчин, женщин и детей из этого восточноевропейского государства. Российские войска и поддерживаемые Россией сепаратисты ведут в восточной части страны боевые действия против украинской армии с 2014 года, пишет издание.

Беженцы из Украины и других стран Восточной Европы на протяжении многих лет селились в Сакраменто. Украинцы в Сакраменто являются второй по количеству представителей нацией из бывшего СССР (после россиян), которые населяют этот город. Согласно подсчетам редакции “Славянского Сакраменто”, выяснилось, что 20 730 жителей округа Сакраменто родились в Украине.

Отдельно отмечается, что 30 беженцев, обосновавшихся в этом году в регионе, приехали из граничащей с Украиной Молдовы, еще одной бывшей республики Советского Союза.

Примечательно, что Армения вошла в десятку стран, откуда прибывает значительное количество иммигрантов. Согласно информации, предоставленной организацией Refugee Processing Center, с 2008 по 2017 г. в столицу Калифорнии прибыло 15 407 армян.

Напомним, что президент Дональд Трамп издал серию указов, запрещающих въезд гражданам некоторых страны на территорию США. Под ограничение в том числе попали также некоторые категории граждан России.