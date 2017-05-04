Иммиграционная полиция разыскивает гражданина РФ за рэкет

Иммиграционная полиция США разыскивает уроженца Российской Федерации Романа Золотарева по обвинению в рэкете и сговоре с целью незаконной передачи идентификационных документов.

13 января 2012 года Федеральный суд по округу Невада выдвинул против Романа Золотарева обвинения, включающие рэкет, сговор с целью участия в рэкете и сговор с целью незаконной передачи идентификационных документов.

Золотарев является лидером Carder.su, разветвленной международной организации киберпреступников, сообщает пресс-центр ICE. Его организация несет ответственность за крупномасштабную торговлю крадеными кредитными и дебитными картами, личными данными и поддельными платежными инструментами.

Также организация Carder.su участвует в отмывании денег и различных видах компьютерных преступлений, включая фишинг, спам, разработку и внедрение вредоносного программного обеспечения и незаконный доступ к компьютерным системам.

Финансовые убытки, причиненные деятельностью Carder.su, превышают 50 миллионов долларов, сообщают федеральные власти.

Последнее известное местонахождение 32-летнего Золотарева – Ижевск, Россия.

Предупреждение: при встрече с подозреваемыми не пытайтесь задержать их самостоятельно. Всем имеющим какую-либо информацию о местонахождении этих преступников следует немедленно связаться с местным отделением ICE или позвонить на национальную «горячую линию» по телефону 1-866-DHS-2-ICE (866-347-2423).