Президент расширит возможности для участия религиозных организаций в политике, передает Голос Америки. Президент Дональд Трамп планирует подписать указ о религиозной свободе в четверг, когда в США отмечается Национальный день молитвы.

В справке для журналистов, которую Белый дом выпустил вечером в среду, говорится, что указ «объявит защиту и активное продвижение религиозной свободы политикой администрации».

Христианские консерваторы надеются, что указ будет носить радикальный характер и позволит организациям и владельцам бизнеса отказывать в продаже товаров и оказании услуг на основе религиозных убеждений.

«Данный указ не связан с дискриминацией, – заявил высокопоставленный представитель администрации на брифинге для журналистов вечером в среду. – То, что является незаконным по действующему законодательству, останется незаконным».

Адвокаты Американского союза гражданских свобод и организации «Кампания за права человека» заявили, что немедленно обжалуют указ, если он будет носить столь же серьезный характер, что и его проект, ставший достоянием гласности ранее в этом году.

Они обеспокоены тем, что указ Трампа допустит дискриминацию против членов ЛГБТ-сообщества и религиозных меньшинств, а также позволит многим работодателям не включать услуги по регулированию рождаемости в планы медицинского обслуживания, которые они предлагают своим работникам.

В справке Белого дома говорится, что указ «смягчит требования к обязательному предоставлению обременительных профилактических услуг в соответствии с Законом о доступном здравоохранении Obamacare для тех, кто выступает против них по религиозным соображениям».

Представитель администрации добавил, что подобное смягчение требований «было поддержано решением Верховного суда по делу компании Hobby Lobby».

В решении по делу Hobby Lobby Верховный суд постановил, что некоторые работодатели могут на основе религиозных убеждений не оплачивать расходы своих работников по контрацепции, как того требует Закон о доступном здравоохранении.

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Директор Кампании за права человека по юридическим вопросам Сара Уорбелоу заявила: «Если этот указ будет хоть как-то напоминать ту версию, которая просочилась в феврале, то он создаст беспрецедентную лицензию на дискриминацию за счет фондов, создаваемых налогоплательщиками, будет способствовать подрыву здоровья женщин и вознесет одни узкие религиозные убеждения выше других».

Трамп также пообещал «полностью уничтожить» правило, установленное Налоговой службой США, в соответствии с которым религиозные и другие некоммерческие организации лишаются налоговых льгот, если они поддерживают политических кандидатов.

В справке Белого дома говорится, что указ потребует от налоговой службы «максимально избирательно применять правовые положения, чтобы облегчить бремя, налагаемое поправкой Джонсона».

Норма, названная по имени Линдона Джонсона, тогда сенатора, была введена в действие в 1954 году. Она запрещает церквям и другим организациям, освобожденным от уплаты определенных налогов, заниматься политической деятельностью партийного характера. Поправка допускает общественную деятельность по широкому кругу политических вопросов, но запрещает религиозным организациям напрямую участвовать в предвыборной агитации и делать официальные заявления о поддержке тех или иных кандидатов.