Детективы Службы шерифа округа Сакраменто просят общественность помочь в идентификации двух подозреваемых в ограблении, которые, возможно, несут ответственность за серию преступлений в Норт-Хайлендсе и районе Футхилл-Фармс на севере округа.

Следователи полагают, что с января этого года те же двое подозреваемых участвовали в ограблении нескольких магазинов и конторы по обналичиванию чеков. Во время ограблений подозреваемые отнимали деньги у сотрудников магазинов, угрожая им автоматическими пистолетами.

Подозреваемый №1 описывается как взрослый белый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, ростом от 5 футов 8 дюймов до 5 футов 10 дюймов (170-175 см), весом от 170 до 200 фунтов (75-90 кг), с каштановыми волосами и небольшой бородой.

Подозреваемый №2 описывается как взрослый чернокожий мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, ростом от 5 футов 10 дюймов до 6 футов (175-180 см), весом от 170 до 180 фунтов (75-80 кг), с длинными дредами и небольшой бородой.

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Детективы просят всех имеющих какую-либо информацию по данному происшествию связаться со Службой шерифа по телефону (916) 874-5115 либо со службой Crime Alert по телефону (916) 443-HELP. Анонимные сообщения можно оставить на сайте www.sacsheriff.com или по телефону (916) 874-TIPS (8477).