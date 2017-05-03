Боевик, воевавший против ВСУ на Донбассе, теперь служит в Армии США на Гавайях, сообщает Current Time со ссылкой на The Washington Post.

Фото: Rick Findler | Washington Post

29-летний Гийом Кувелье, который участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на стороне боевиков в 2014-м и 2015-м годах, в 2017 году успешно прошел курс молодого бойца Армии США и начал карьеру в рядах этого подразделения вооруженных сил Америки. Сейчас Кувелье проходит службу на Гавайских островах. Об этом рассказывает статья, опубликованая изданием The Washington Post.

«Боевой путь» Кувелье на Украине был задокументирован на видео. В частности, он фигурирует в доступном на Amazon.com фильме Polite People, «Вежливые люди», в сюжетах, посвященных деятельности международных подразделений наемников и боевиков из разных стран мира, которые прибывали на Донбасс, чтобы поддерживать так называемые «республики».

В ленте Polite People Гийом рассказывает, что приехал в Украину самостоятельно, без содействия со стороны России, через западную границу государства после того, как Россия отказала ему во въезде из-за ненадлежащей визы. В Украине Гийом побывал в Киеве и Харькове, а в зону боевых действий вместе с другими иностранцами, которые стремились влиться в ряды боевиков, пробрался под видом журналиста и студента.

В 2014-м году Lenta.ru сообщила, что Кувелье, по его словам, добирался до Донбасса на собственные средства.

Кувелье, воевавший на стороне про-российских сил, рассказал о том, что Россия для него олицетворяет силу сопротивления и служит образцом здорового общества, основанного на традиционных ценностях и патриотизме.

По информации издания, Армии США не было известно о прошлом Гийома, который имеет двойное гражданство Франции и США. По отношению к нему начато внутреннее расследование.

«В случае, если официальный представитель Армии устанавливает, что желающий поступить на службу соответствует стандартам Армии США, чиновник может в исключительных случаях разрешить тому, кто искупил ошибки прошлого, служить своей стране. Но как правило, участие в бандформированиях или экстремистской деятельности исключает возможность стать военнослужащим», – приводит слова представителя Армии США The Washington Post.

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Статья в The Washington Post отмечает, что Кувелье имел отношение к среде ультраправых политических сил во Франции, а после Украины сумел перебраться в северный Ирак, где выступил на стороне курдских сил.

Издание связалось с Кувелье, и тот подтвердил, что служит в Армии США, но подчеркнул, что изменил свои взгляды, хочет порвать с прошлым и стремится защищать «свою страну и ее Конституцию».

Также Кувелье заявил, что публикация информации о его прошлом поставит под угрозу его карьеру в Армии США и сыграет на руку тем, кто хочет посрамить вооруженные силы Америки. Он попросил журналистов воздержаться от опубликования статьи.

В упомянутой выше документальной ленте демонстрируется совместная фотография Кувелье с главарем боевиков Гиркиным. Себя Кувелье характеризует как французского националиста, сторонника национал-социализма.