Трамп и Путин обсудили сирийский кризис и борьбу с терроризмом

В заявлении Белого дома подчеркивается позитивный характер состоявшейся беседы, сообщает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили сегодня ситуацию в Сирии, сообщил во вторник Белый дом. Как отмечается в заявлении администрации США, Дональд Трамп и Владимир Путин согласились друг с другом в том, что страдания в Сирии зашли слишком далеко и продолжаются слишком долго, и что все стороны конфликта должны сделать все возможное для прекращения насилия.

В документе подчеркивается, что беседа носила позитивный характер и включала обсуждение безопасных зон с целью достижения долгосрочного мира. Отмечается также, что США направят представителя на переговоры по установлению перемирия в Астане, которые состоятся 3-4 мая.

Кроме того, собеседники обсудили проблемы долгосрочного сотрудничества в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, а также о путях разрешения опасной ситуации в Северной Корее.

В свою очередь, российское информагентство «Интерфакс» со ссылкой на Кремль сообщает, что Путин и Трамп договорились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий в Сирии и наладить совместную работу, ориентированную на «дипломатические развязки по КНДР».

Сообщается также, что в ходе телефонного разговора был сделан акцент на координации действий РФ и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса. Агентство отмечает, что собеседники высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7-8 июля в Гамбурге.

“Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону, а также в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита «Группы двадцати» 7–8 июля в Гамбурге”, – сообщается на сайте Кремля.