Федеральные агенты проводят рейд в офисе Бенни Хинна, причины не сообщаются. Об этом сообщает The Christian Post.



На прошлой неделе в среду криминальные следователи Налоговой службы и инспекторы Почтовой службы США провели рейд в офисе популярного чудотворца-телеевангелиста Бенни Хинна в Грейпвайне, штат Техас. Причины рейда остаются невыясненными.

По сообщению телеканала NBC 5, множество федеральных агентов, включая сотрудников Налоговой службы, которые главным образом занимаются расследованиями случаев уклонения от налогов и мошенничества, входили в офис Бенни Хинна и выходили из него с коробками.

«Это был крупный рейд – повсюду люди, повсюду полиция», – рассказал корреспондентам телеканала Джон Эберт, который работает по соседству. Он сообщил, что активность началась около 9 утра и продолжалась несколько часов.

Журналисты издания The Christian Post вечером того же дня связались с организацией Бенни Хинна, однако ее сотрудница, занимающаяся приемом пожертвований, сообщила, что не имеет информации о каком-либо расследовании.

Инспекторы Почтовой службы посоветовали обратиться с вопросами в федеральную прокуратуру по Северному округу Техаса, где журналистам ответили, что «не могут подтвердить или опровергнуть факт расследования».

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По информации NBC 5, большинство сотрудников организации во время рейда были отпущены домой, а сам Хинн не присутствовал. Согласно расписанию на сайте организации и сообщениям в социальных сетях, во время рейда он находился в Париже, а в выходные собирался провести службу в Украине.

Хинн был одним из шести телеевангелистов, расследовавшихся Сенатом в 2007 году. В ходе продолжавшегося три года расследования поднимались вопросы об использовании в личных целях пасторами и их семьями служебных самолетов, домов и кредитных карт, а также об отсутствии финансового надзора со стороны советов директоров, членами которых зачастую являлись родственники и друзья телеевангелистов.

Комиссия Сената не выявила признаков преступления и не сделала выводов о нарушениях налогового кодекса, который запрещает выплату чрезмерного вознаграждения руководителям некоммерческих религиозных организаций.

Бенни Хинн, который родился в христианской семье в Израиле, неоднократно обвинялся в шарлатанстве и критиковался за экстравагантный образ жизни.