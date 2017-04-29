Владелец компании по оказанию иммиграционных услуг из Голд-Ривер приговорен к 2 годам тюрьмы за кражу личных данных Илья Здрагад. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной прокуратуры США в Калифорнии.



Как объявил федеральный прокурор Филлип Талберт, 30-летний Илья Здрагад (Ilie Zdragat) из Сакраменто был приговорен федеральным судьей Троем Нанли к двум годам тюремного заключения за кражу личных данных с отягчающими обстоятельствами.

Согласно документам суда, Здрагат был основателем и директором компании «Immigration Visa Services Organization» (IVSO), которая помогала клиентам с получением политического убежища и гражданства, процедурами депортации и другими вопросами, связанными с иммиграцией. С 4 апреля по 28 сентября 2012 года Здрагат осуществлял мошенническую схему, включающую подачу сфальсифицированных налоговых деклараций через программу TurboTax.

Согласно документу о сделке с правосудием, 28 сентября 2012 года Здрагат и его сообщник подали в электронном виде сфальсифицированную налоговую декларацию на индивидуального налогоплательщика и двух его иждивенцев, используя имена и личные данные трех бывших клиентов IVSO, которые не давали Здрагату согласие на подачу налоговой декларации от их имени. В декларации запрашивался возврат налогов на сумму в $6 200. Здрагат использовал не связанный с ним почтовый адрес в Сан-Франциско, чтобы скрыть свое участие в преступной схеме. Сообщается, что Налоговая служба не обработала сфальсифицированный запрос на возврат налогов.

В расследовании дела принимали участие ФБР и Отдел криминальных расследований Налоговой службы. Обвинителем выступил помощник федерального прокурора Хайко Коппола.