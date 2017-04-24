Генеральный прокурор Эрик Шнайдерман сегодня объявил об аресте 46-летнего Иосифа Шикневского из Бруклина и четырех других лиц по обвинению в мошенничестве с системой Medicaid. Утверждается, что Шикневский, лицензированный стоматолог, нанял четырех лиц, не имеющих лицензии, для оказания зубоврачебных услуг клиентам Medicaid, за которые штату были предъявлены счета к оплате.

Фото: New York State Attorney General

«Манипуляции с Medicaid, включающие использование нелицензированных врачей, не только тратят средства системы, но и подвергают опасности здоровье жителей Нью-Йорка, – заявил Шнайдерман. – Штат Нью-Йорк предъявляет строгие требования к держателям лицензий, и те, кто считает, что эти важные правила безопасности можно обойти, будут привлечены к ответственности».

Обвинение утверждает, что система Medicaid, полагаясь на добросовестность Шихневского, выплатила ему напрямую либо через провайдеров Managed Care более $48 000 за лечение 110 пациентов врачами, не имеющими лицензий на стоматологическую практику. Суд присяжных округа Кингз подтвердил обвинения против Шихневского, его корпорации JS Atlantic Dental PC и четырех нелицензированных лиц, которых Шихневский нанял для оказания зубоврачебных услуг:

– Ильи Золотаря (50 лет) из Статен-Айленда;

– Константина Штрамбранда (46 лет) из Хантингтон-Вэлли, Пеннсильвания;

– Сергея Толокольникова (57 лет) из Статен-Айленда;

– Валериана Кверенчхиладзе (43 года) из Бруклина.

Золотарь, Штрамбранд и Толокольников в 2014 году были арестованы прокуратурой по обвинению в проведении над пациентами сложных зубоврачебных процедур, включая установку пломб и обработку корневого канала, без стоматологической лицензии. Некоторые из этих процедур были засняты на камеры видеонаблюдения. Расследование выставления незаконных счетов, которое привело к обвинениям против Шикневского и его сотрудников, продолжается.

Суд присяжных обвинил подзащитных в мошенничестве с системой здравоохранения третьей степени, что является тяжким преступлением класса «D». Шикневскому, его компании J.S. Atlantic Dental P.C., Золотарю и Штрамбранду также были предъявлены обвинения в незаконной медицинской практике, подделке документов первой степени и подделке бухгалтерских записей первой степени, что является тяжкими преступлениями класса «E».

Подзащитные заявили о своей невиновности перед судьей Сюзан Мондо в Верховном суде штата Нью-Йорк в округе Кингз и были отпущены без залога. В случае признания виновными им грозит до семи лет тюремного заключения.