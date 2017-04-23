Демократы заявляют, что в стене нет необходимости. У законодателей и Белого дома – несколько дней на согласование бюджета, передает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье предпринял новые усилия для организации строительства стены на границе с Мексикой, с тем, чтобы сократить нелегальную иммиграцию. Вопросы финансирования строительства спорного заграждения вышли на передний план в дискуссиях Белого дома с законодателями с целью избежать частичной остановки работы правительства через несколько дней.

Возведение стены было одним из главных предвыборных обещаний Трампа, и президент хочет, чтобы первые средства на ее строительство были предусмотрены в бюджете, определяющем расходы правительства до конца сентября. Однако находящиеся в оппозиции демократы выступают решительно против ее появления. Расходные полномочия правительства США истекают в полночь в пятницу. Таким образом, у контролирующих Конгресс республиканцев и находящихся в меньшинстве демократов остается лишь несколько дней, чтобы достичь компромисса с Белым домом.

«Демократы не хотят, чтобы деньги из бюджета шли на стену на границе, несмотря на то, что это остановит поток наркотиков и будет очень плохо для членов банды MS-13», – написал президент в «Твиттере».