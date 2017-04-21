Чикагское отделение ФБР разыскивает иммигранта из Узбекистана по имени Сухроб Давронов, который обвиняется в убийстве первой степени.



У рабочего-строителя Давронова на левой руке есть татуировка. За информацию, которая приведет к аресту Сухроба Давронова, ФБР предлагает вознаграждение.

Давронов мог уехать в Нью-Йорк или в свой родной Узбекистан. Также у него есть связи в городе Элкхорн, штат Висконсин.

Сухроб Давронов обвиняется в том, что 30 мая 2005 года на вечеринке с барбекю в Чикаго, штат Иллинойс, убил ножом мужчину. Он скрылся с места преступления до прибытия полиции.

1 июня 2005 года суд округа Кук штата Иллинойс выдал ордер на арест Давронова по обвинению в убийстве первой степени. Также против Давронова были выдвинуты федеральные обвинения в бегстве от правосудия, и суд Северного округа Иллинойса выдал федеральный ордер на его арест.

Всех имеющих какую-либо информацию об этом человеке просят связаться с местным офисом ФБР либо с ближайшим американским посольством или консульством.