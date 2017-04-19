Президент Украины Петр Порошенко торгует оружием с ДНР

Об этом в эксклюзивном интервью “Славянскому Сакраменто” рассказал бывший инструктор батальона “Торнадо” Алексей Тарасов. Против добровольца в Украине велись несколько судебных исков – бойца обвиняли в военных преступлениях против мирного населения. Однако один за другим Тарасов сумел выиграть.

Один из защитников Украины выдвигает в адрес Президента Порошенко серьезные обвинения, называя его сообщником Путина, Ахметова и торговцем оружия. На текущий момент это только слова, сказанные, однако, публично, в эфире открытого интернет-канала. Тем не менее, прозвучали обещания привести и более весомые аргументы.

Украинский президент осуществляет незаконную торговлю оружием. Таковы свидетельства добровольца батальона «Торнадо» Алексея Тарасова. Г-н Тарасов утверждает, что поставки оружия осуществляются в партиях бракованного угля под личным покровительством Порошенко. «За один день Порошенко имел 500 миллионов», – звучит фраза с экрана. Покрывал же это, по утверждению Тарасова, г. Москаль, назначенный в то время главой Луганской областной государственной администрации, впоследствии переведенный «в целях безопасности» в Закарпатскую область.

«Войну против Украины начал Путин в компании с Ахметовым. Президент Порошенко – лишь пешка в этом миллиардном бизнесе». А между тем, такие люди как “Торнадо” продолжают несправедливо находится под следствием, которое подкупается в угоду нынешней власти, говорит Тарасов.

Доброволец Тарасов, утверждает, что именно по непосредственному приказу Порошенко на улице Институтской украинской столицы, где разворачивались кровавые события февраля 2014 г., были уничтожены деревья, в которых застревали пули беркутовцев, расстреливавших демонстрантов.

В числе обвинений в адрес Порошенко – страшная трагедия – Илловайский котел, в который украинские бойцы были посланы Президентом на верную смерть, взрыв автобуса с бойцами «Торнадо» во Львовской области, обнародование имен, фамилий, адресов добровольцев и переселенцев.

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Впрочем, в один ряд с «преступным президентом» доброволец Тарасов ставит бывшего президента Леонида Кучму, кума Путина Виктора Медведчука, нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, зятя Кучмы Виктора Пинчука.

Главной же фигурой, с позволения и по воле которой происходят текущие события в Украине, А. Тарасов называет Рината Ахметова.

На кого же возлагаются надежды и кто еще в силах «тягаться» с некоронованным «царем Украины»? По мнению Тарасова, это г-жа Юлия Тимошенко, которая сможет и еще вернет Украине награбленное.

Впрочем, госпожа Тимошенко не раз упоминается Алексеем Тарасовым в ходе практически часового интервью в роли мученицы-узницы харьковского СИЗО и потенциальной защитницы казны украинской державы, что дает основания задуматься.

В 2014 г. Тарасов был из первых добровольцев, кто стал на защиту родного поместья в Донецке. Однако все потерял во время войны с местными пророссийскими боевиками. От трехэтажного дома не осталось и камня на камне. Даже, говорит, “кованные ворота вывезли в Россию”.

Затем бойца судили в украинских судебных инстанциях за якобы совершенные им военные преступления. Пытали, взрывали. Постоянно получает угрозы от СБУ, представители которой, по словам Алексея, натравлены на всех ветеранов Майдана и добровольцев. Недавно Тарасов даже добрался до Европейского суда по правам человека, где получил право на компенсацию в несколько десятков тысяч евро за пытки, учиненные над ним в отделении милиции Макеевки.