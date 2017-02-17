За последние 12 месяцев (с февраля 2016 по февраль 2017) в гoроде Роклин, что на северо-востоке от Сакраменто, произошло 96 случаев квартирных краж. Хотя это число кажется большим, на самом деле количество таких преступлених уменьшилось со 106 случаев за предыдущий период (с февраля 2015 по февраль 2016). Тем не менее, в конце января – начале февраля полиция города наблюдала всплеск краж в домах на бульваре Сьерра-Колледж.

Ввиду участившихся краж со взломом, представители правоохранительных органов дали домовладельцам несколько советов о том, как сделать жилище менее привлекательным для воров:

1. Запирайте двери.

Верится с трудом, но многие воры попадают в дом через незапертую дверь гаража, а затем через незапертую дверь между гаражом и жилой частью дома.

2. Укрепите двери и окна.

Поскольку большинство воров попадает в дом через двери, один из простейших способов отвадить их – укрепить входную дверь. Если для проникновения внутрь вору придется потратить слишком много времени или создать слишком много шума, он поищет себе другую цель. Существует несколько недорогих способов сделать дом безопаснее (см. фото, предоставленные полицией Роклина).

3. Поставьте дополнительную дверь-сетку.

Дверь-сетка позволит вам разговаривать с визитерами, не давая им возможности силой попасть в дом. Также она станет дополнительным препятствием, которое взломщику придется преодолеть, если он решит проникнуть в дом.

4. Установите сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

Большинство современных систем сигнализации и видеонаблюдения можно синхронизировать со смартфоном с помощью специального приложения. Есть даже возможность получать СМС с напоминанием поставить систему на охрану, что можно сделать прямо с телефона. Если в дом кто-то проникнет, вы немедленно получите оповещение и сможете посмотреть на картинку с камер, чтобы узнать, вор это или просто уборщица. Многие системы дают возможность назначить отдельный код для каждого имющего доступ в дом.

6. Бесплатные инспекции безопасности дома.

Добровольцы Департамента полиции Роклина проводят инспекции домов. Они пройдут вместе с вами по вашему дому и подскажут, как сделать его более безопасным.

Для получения дополнительной информации по предотвращению преступлений пишите на wendy.smith@rocklin.ca.us или звоните по телефону 916-625-5440.