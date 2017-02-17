В Сакраменто семья собирает средства на похороны 31-летней Оксана Тютюник, которая скончалась от тяжелой болезни. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе коронера столицы, молодая женщина проживала в Кармайкле и скончалась 12 февраля этого года.

Согласно сообщению близких, Оксана Тютюник выросла в Сакраменто в украинской семье, насчитывающей четыре поколения.

“Она была яркой, веселой и милой. Для родителей она была обожаемой старшей дочерью, а для брата, борющегося с тяжелым недугом – лучшей в мире сестрой. На ней держалась вся семья, и она слишком рано ушла из жизни при необъяснимых обстоятельствах. В обычный субботний вечер она просто легла спать и не проснулась”, – рассказала Анна Гузуваты из Сакраменто.

Семье предстоит не только свыкнуться с ее внезапной и неожиданной кончиной, но и пройти через горький ритуал погребения. Оксане был всего 31 год, никто и не думал так рано готовиться к похоронам, и теперь ее муж и скорбящие родители пытаются организовать церемонию прощания.

Денежная помощь нужна близким главным образом для оплаты похорон, которые стоят дороже, чем семья может себе позволить. Прощание и похороны состоятся во вторник, 21 февраля 2017 года.

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“Любые пожертвования окажут нашей семье огромную помощь в организации достойных похорон, которых Оксана заслуживает. Все пожертвования будут направлены мужу Оксаны и ее родителям для оплаты похорон. – говорится в опубликованном сообщении на сайте по сбору пожертвований GoFundMe.