Сильная буря, о которой метеорологи и СМИ предупреждали калифорнийцев, в пятницу днем ударила по Южной, Центральной и Северной Калифорнии. Метериологи говорят, что данная буря – самая мощная за последние 25 лет.

Как сообщают власти Калифорнии, некоторые дороги в населенных пунктах штата были затоплены дождевой водой. Администрация национального парка Йосемити объявила о закрытии дорог в парке из-за сильных ливней.

Многие авиарейсы в международном аэропорту Лос-Анджелеса были отменены до окончания непогоды. Один человек погиб во время бури в городе Шерман Оакс, когда на его автомобиль упал уличный столб. Мужчина погиб от удара тока. Разверзшаяся дорога на Laurel Canyon в Студио Сити поглотила находившиеся на проезжей части два автомобиля. Еще один автомобилист обнаружен мертвым в своей машине, находящейся под толщей воды.

В Мира-Меса в ДТП погиб один человек, пострадало трое. Авария произошла на магистрали I-15, где один из автомобилей, скользя по воде, вызвал столкновение пяти машин.

В Сан-Вэлли из-за наводнения Дорожной полиции пришлось перекрыть шоссе I-5.

Сан-Диего и окрестные города также пострадали от наводнения и сильного ветра. Как минимум два человека погибли в автоаварии из-за дождя. В Санта-Кларите мощным потоком воды размыло местные дороги. Водителям рекомендовано не выезжать в город без особой необходимости.

Всего разбушевавшаяся непогода в той или иной мере коснулась около 21 млн жителей Южной Калифорнии.

Также шторм принес проблемы и неприятности в Сан-Франциско и Сакраменто, где из-за сильного ветра и дождя на дорогах замедлено движение транспорта. В Напе штормовой ветер повалил деревья, тем причинив значительный ущерб нескольким семьям.

В Напе туристы, приехавшие на озеро Берриесса полюбоваться видом на известный водосброс под названием Глори-Хоул, едва не попали под камнепад. Несколько посетителей запечатлели этот момент на видео.

В Сакраменто свыше 65 тыс человек в пятницу днем осталось без электричества. Мэрия города Вест-Сакраменто также закрыла дороги, примыкающие к реке Сакраменто. Повсеместные отключения электроэнергии также произошли в Районе Залива и Напе.

Дорожные специалисты округа Плейсер расчищают шоссе Highway 50 и I-80 от обломков горных пород и грязи. Сообщается, что обе дороги за последнию неделю несколько раз закрывались из-за селей. На выходных здесь также ожидаются оползни. Власти призывают калифорнийцев временно отложить отдых в горах.

В округе Станислаус вышедшая из берегов река Сан-Хоакин затопила сельхозугодья и магистрали.

Ветреная дождливая погода будет стоять в штате до вторника. Специалисты, укрепляющие дамбу Оровилля, надеются, что чуть не прорвавшаяся плотина выстоит перед непогодой.