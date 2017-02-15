Президент США Дональд Трамп написал в своем “Твиттере”, что Россия захватила Крым во времена президентства его предшественника Барака Обамы. Об этом сообщает Русская служба ноBBC.

“Крым был взят Россией во время пребывания у власти администрации Барака Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?” – написал президент США.

Незадолго до этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма.

“Это тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами”, – цитирует Пескова Интерфакс.

Журналисты на ежедневном брифинге попросили прокомментировать слова Спайсера, а также спросили, поднимал ли Трамп тему Крыма во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

“Нет, не поднимал”, – ответил Песков. По его словам, в Кремле надеются донести свою позицию по Крыму до президента Трампа. “Мы также рассчитываем, что все-таки контакты будут налажены, и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров”, – сказал пресс-секретарь Путина.

Накануне об ожиданиях Трампа по поводу Крыма рассказал пресс-секретарь Белого дома.

“Президент Трамп дал очень ясно понять, что он ожидает, что российское правительство начнет деэскалацию конфликта на Украине и вернет Крым”, – заявил Спайсер, подчеркнув, что Трамп хотел бы сотрудничать с Россией.

Ранее заявление пресс-секретаря Белого дома прокомментировал российский МИД. “Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерацией”, – сказала журналистам официальный представитель министерства Мария Захарова.