Корабль-разведчик России был замечен во вторник утром у восточного побережья США. Это первый такой случай при администрации Трампа, и он произошел в тот же день, когда стало известно, что Кремль втайне разместил в России запрещенные крылатые ракеты, а российские самолеты пролетели в 200 метрах от эсминца ВМС США, сообщили представители правительства корреспондентам Fox News.

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Российский корабль находился в международных водах, на расстоянии 70 миль от Делавэра, и шел курсом на север со скоростью в 10 узлов. Территориальная граница США пролегает на расстоянии в 12 морских миль от берега.

Позже в тот же день представители правительства США подтвердили, что в декабре прошлого года Россия разместила в двух точках на территории своей страны крылатые ракеты наземного базирования. Издание New York Times сообщило, что администрация Обамы сочла эти ракеты – находящиеся тогда на стадии испытаний – нарушением договора 1987 года между США и СССР, запрещающего ракеты наземного базирования среднего радиуса действия.

Но Россия продолжила развивать свою программу, очевидно, проверяя администрацию Трампа, которая стремиться развивать отношения с Москвой, но недавно пережила потерю советника по национальной безопасности Майкла Флинна, которому в понедельник пришлось уйти со своего поста после скандала вокруг его переговоров с Россией.

Вдобавок Fox News подтвердил сообщение издания The Washington Free Beacon о том, что четыре российских самолета в пятницу пролетели вблизи эсминца ВМС США «Портер» в Черном море. По официальным сообщениям, эсминец находился в 186 милях к юго-западу от Крыма и примерно в 50 милях от побережья Румынии.

Самолеты пролетали над эсминцем в течение «нескольких часов», как сообщил представитель правительства. Первым был противолодочный самолет Ил-38, затем два бомбардировщика Су-24, и наконец одиночный Су-24.

Они «с высокой скоростью и на небольшой высоте» приближались к эсминцу, выполняющему «рутинные действия в международных водах».

«Портер» неоднократно пытался вызвать российских летчиков по радио, но не получил ответа. Транспондеры самолетов были выключены.

«Произошли инциденты с участием нескольких российских самолетов, – сказал корреспондентам The Free Beacon капитан ВМС США Дэнни Хернандес, представитель Европейского командования вооруженных сил США. – Командующий офицер оценил их действия как опасные и непрофессиональные».

Российский разведывательный корабль ССВ-175 «Виктор Леонов» в последний раз появлялся неподалеку от Америки в апреле 2015 года. Также в январе 2015 года он был замечен в Гаване.

Корабль, предназначенный для радиоразведки, также способен изучать возможности сонаров ВМС США и вооружен ракетами земля-воздух.

«Он не внушает особого беспокойства, но мы за ним приглядываем», – сообщил представитель ВМС.

Эти действия российских вооруженных сил последовали за недавними испытательными запусками ракет Ираном и Северной Кореей.

В прошлом российские корабли-шпионы часто появлялись неподалеку от базы подводных лодок в Кингс-Бей (штат Джорджия). Во времена холодной войны разведывательные корабли СССР часто становились на якорь вблизи баз подводных лодок США на восточном побережье.

В сентябре 2015 года еще один российский корабль был замечен неподалеку от Кингс-Бей.

Как сообщил один из представителей ВМС, за движением российского корабля-шпиона могут следить не только разведывательные спутники США, но и несколько воздушных платформ вдоль восточного побережья страны.

В данный момент в Атлантическом океане у побережья Норфолка находятся четыре военных корабля США, но им не было приказано следовать за российским кораблем-разведчиком.

Авианосцев США в этом районе океана нет. Ближайший авианосец «Эйзенхауэр» сейчас находится у побережья Флориды, где молодые пилоты совершают свои первые посадки на палубу. В данный момент на его борту нет ударной авиации.

В апреле прошлого года российские Су-24 пролетели рядом с американским кораблем «Дональд Кук» в Балтийском море на высоте всего 10 метров над океаном. Стоит добавить, что на Западном побережье США также зачастую фиксируются российские подлодки.