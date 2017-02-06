Президент Дональд Трамп заявил, что собирается принять меры против «городов-убежищ», одним из которых является город Сакраменто.

Трамп не вдавался в детали своего плана, но он уже подписал президентский приказ о наделении пограничников дополнительными правами и об отмене федерального финансирования для городов, отказывающихся сотрудничать с иммиграционной полицией (ICE).

Мэр Сакраменто Дэррелл Стайнберг не собирается отступать под угрозами президента. Он заявил, что будет придерживаться закона о городе-убежище от 1985 года, запрещающего полиции проверять чей-либо иммиграционный статус.

«Мы не собираемся менять гражданские права людей на федеральные деньги. Политика полна компромиссов, но гражданские права не предмет торговли», – сказал Стайнберг.

Также мэр заявил, что президент Трамп не запугает его.

«Я считаю приказ президента отвратительным», – добавил Стайнберг.

Он сказал, что в случае необходимости найдет способ защитить людей, как это произошло с родителями одного из жителей Сакраменто Эдвина Вальдеса.

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«Если моих родителей депортируют, мне придется стать главой семьи и кормить своих сестер, – сказал Вальдес. – Мне страшно, когда я прихожу с работы и не застаю их дома, или когда они уходят на работу и могут не вернуться домой».

Сейчас он учится в колледже и работает в Sacramento ACT, организации, борющейся за права малообеспеченных слоев населения.

Позиция губернатора Брауна и мэра Стайнберга успокоила Вальдеса. Он считает, что мэр и губернатор защитят его родителей.

«Я думаю, что они выступят в защиту понятий семьи и американского образа жизни, – говорит Вальдес. – Мы продолжим защищать друг друга совместными усилиями».

Как уже сообщало “Славянское Сакраменто”, шериф Сакраменто Скотт Джонс не планирует проводить иммиграционных «рейдов», однако пообещал “сдавать” попавшихся преступников федералам.