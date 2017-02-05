Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, в ответ на вопрос ведущего, связанный с президентом России Владимиром Путиным, сказал, что в США много своих убийц.

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Ведущий Билл О’Рейли спросил Трампа, “уважает” ли он Путина. “Да, я уважаю его”, ответил Трамп и продолжил: “Я уважаю многих людей, но это не означает, что я готов соглашаться с ними”. Трамп подчеркнул, что Путин – лидер своей страны, поэтому с Россией, по мнению Трампа, с Россией лучше сотрудничать. Об этом передает радио Свобода.

Президент США также сказал, что если Россия поможет в борьбе с “Исламским государством” и “исламскими террористами во всем мире”, то это будет “хорошим делом”.

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Однако, журналист возразил, заметив, что (цитата) “Путин – убийца”. На эту реплику ведущего Трамп ответил: “Убийц – много. В США – много убийц. Неужели вы думаете, что наша страна так уж ни в чём не виновата?”.