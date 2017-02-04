Первый после инаугурации телефонный разговор президента Трампа со своим украинским коллегой Петром Порошенко состоялся на фоне обострения столкновений на востоке Украины между украинской армией и сепаратистами, которых поддерживает Россия. Десятки людей погибли на прошлой неделе по мере ухудшения ситуации до уровня 2015 года.

В заявлении Белого дома телефонной разговор назван «очень хорошим звонком», посвященным обсуждению затянувшегося российско-украинского конфликта. Также отмечается, что лидеры двух стран обсудили возможность личной встречи в ближайшее время.

Напомним, что ранее Порошенко призывал рассматривать обострение ситуации как основание для продления западных санкций, введенных в отношении Москвы в связи с ее действиями в Украине. Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал улучшить отношения с Россией, что вызвало обеспокоенность в Украине тем, что США могут отменить некоторые санкции.

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Тем не менее, ранее на этой неделе представитель США при ООН Никки Хейли осудила агрессивные действия России на востоке Украны и заверила, что американские санкции останутся в силе.

Ранее в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп согласился налаживать отношения России и США.