Дональд Трамп обещает отменить политические ограничения для церквей

В четверг президент Дональд Трамп во время своего участия в Национальном молитвенном завтраке объявил, что свобода религии в США находится «под угрозой». Трамп пообещал отменить редко используемое правило Налоговой службы, согласно которому пасторы, агитирующие за политических кандидатов среди своих прихожан, рискуют потерять налоговые льготы.

«Я целиком и полностью избавлюсь от “поправки Джонсона” и позволю нашим представителям веры говорить открыто и без страха наказания», – сказал Трамп на Национальном завтраке молитвы, ежегодном событии, в котором принимают участие известные духовные лидеры, политики и высокопоставленные лица.

Также Трамп выступил в защиту своего недавнего президентского приказа, обвинив иммиграционные правила в излишней «щедрости» и предупредив, что есть люди, желающие попасть в страну для того, чтобы «сеять насилие или угнетать других людей по признаку вероисповедания». Также он пообещал принять другие иммиграционные законы во имя религиозных свобод.

«Вскоре мы разработаем систему, помогающую убедиться, что те, кто приезжает в нашу страну, полностью принимают наши ценности религиозной и личной свободы, и что они отрицают любые виды угнетения и дискриминации», – сказал Трамп.

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Он не уточнил, как именно собирается отменить «поправку Джонсона». Это правило Налоговой службы, названное по имени бывшего тогда сенатором Линдона Джонсона, было принято в 1954 году, но крайне редко применялось на практике. И хотя некоторые консервативные христиане выступают за его отмену, другие, особенно молодое поколение, поддерживают четкое разделение церкви и политики, пишет The Oregonian.

Большинство американцев не поддерживает отмену «поправки Джонсона», отмечает издание. Восемь из десяти участников проведенного в прошлом сентябре компанией Lifeway Research опроса считают, что пасторы не должны заниматься агитацией за политических кандидатов в церкви.

Для многих консервативных верующих, чья мощная поддержка помогла Трампу войти в Белый дом, более насущным вопросом является защита для религиозных благотворительных организаций, школ и церквей, которые выступают против однополых браков и абортов.

Президент не упомянул ни о каких о других будущих шагах, сказав только, что религиозная свобода является «священным правом».