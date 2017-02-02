Дональд Трамп предложил молиться за Арнольда Шварценеггера

Рейтинги шоу The Celebrity Apprentice (“Знаменитый подмастерье”) стали причиной перепалки между бывшим ведущим программы Дональдом Трампом и нынешним лицом программы Арнольдом Шварценеггером: президент США на торжественном завтраке в Белом доме призвал гостей “молиться за Арнольда”, на что актер предложил главе государства поменяться местами.

Национальный молитвенный завтрак, на котором прозвучала обличительная речь Трампа, проводится всеми президентами США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра в 1953 году, в первый четверг февраля. На завтраке у Трампа среди 3500 приглашенных присутствовал продюсер телешоу Марк Бёрнетт и его жена Рома Дауни, сообщает BBC.

“Мы знаем, как все вышло: рейтинги рухнули до плинтуса. Это катастрофа. Хочу помолиться за Арнольда, чтоб мы могли удержать рейтинги, окей?” – неожиданно обратился президент к аудитории, полной конгрессменов, представителей иностранных государств и религиозных деятелей.

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Звезда боевиков, бывший бодибилдер и губернатор Калифорнии быстро и язвительно отреагировал на выпад президента в “Твиттере”.

“Эй Дональд, у меня прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться местами? Ты возвращаешься на телевидение, раз уж ты такой эксперт по рейтингам. А я берусь за твою работу, чтобы люди смогли снова спокойно спать”, – сказал актер в видеообращении.

Шварценеггер и раньше выказывал недовольство новым президентом: так, в понедельник он резко раскритиковал указ Трампа о запрете на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских стран.

“Мы все выглядим глупо”, – заявил тогда экс-губернатор Калифорнии.