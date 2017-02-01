Держатели грин-карт в США получат поблажку от Трампа

Держатели грин-карт из семи мусульманских стран, гражданам которых запрещен въезд в США, могут свободно посещать Америку, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому все программы приема беженцев приостанавливаются на 120 дней, а гражданам семи мусульманских стран запрещается въезд в США на 90 дней.

Впоследствии в Белом доме пояснили, что держатели грин-карт могут попасть в США на срок до 90 дней, подав заявку по програме безвизового въезда, передает BBC.

1 февраля Спайсер уточнил, что обладателям грин-карт не нужно подавать такую заявку, они могут попасть в США беспрепятственно. Соответствующие изменения будут внесены в указ президента.

Напомним, что иммиграционные указы Трампа всколыхнули общественность американских мегаполисов и некоторых штатов. Представители штата Массачусетс, Вашингтон и Сан-Франциско, оспаривая решение президента решили обратиться в суд.