Президент Трамп подписал два исполнительных указа, затрагивающих вопросы иммиграции. Распоряжения президента включают 30-дневный запрет на въезд в США из ряда стран, информирует Русская служба Голоса Америки.

Президент Дональд Трамп в среду подписал два исполнительных указа, затрагивающих вопросы иммиграции. Первое из распоряжений предполагает строительство стены на границы с Мексикой, а второе вводит жесткие меры против городов США, которые «предоставляют убежища» для нелегальных иммигрантов.

Указы были подписаны во время посещения президентом министерства национальной безопасности.

В интервью ABC News Дональд Трамп подчеркнул, что строительство стены начнется в ближайшие месяцы, а все расходы оплатит правительство Мексики, несмотря на то, что власти страны неоднократно отрицали существование какой-либо финансовой договоренности. Возможно, уточнил глава Белого дома, эти выплаты будут сделаны «в сложной форме».

По словам пресс-секретаря президента Шона Спайсера, вдоль южной границы США будут также построены дополнительные изоляторы для мигрантов.

«После этого они получат билет в одну сторону, и вернутся в родную страну», заявил Спайсер. Он добавил, что новая администрация США намерена прекратить «опасную программу по поимке и освобождению» мигрантов, которую проводила пограничная служба. В Белом доме считают, что задержанные нарушители границы потом просто игнорируют предписание о явке в суд.

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Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли гарантии, что республиканцы в Конгрессе обеспечат финансирование проекта до его завершения, Спайсер сказал, что указ президента надо рассматривать как руководство к действию для главы Министерства внутренней безопасности, задача которого изучить потоки федерального финансирования различных программ и предусмотреть перераспределение денежных средств в соответствие с новыми целями.

Новый президент США не раз заявлял о планах строительства стены на всем 3 200-километровом протяжении границы с Мексикой. Предполагаемая стоимость проекта может превысить 10 миллиардов долларов.

Кроме этого, Дональд Трамп планирует ввести жесткие меры против сотен американских городов, которые уже объявили о том, что намерены предоставлять убежища для нелегальных иммигрантов. Правоохранительные органы в этих городах отказываются сотрудничать с федеральными службами, и не предпринимают никаких мер для поиска и выявления мигрантов, нелегально пересекших границу США.

Одной из мер, предлагаемых новой администрацией, может стать отказ в федеральном финансировании городских социальных программ.

По данным представителя одной организации, работающей в области выработки государственной политики и занимающейся мониторингом проблем, связанных с беженцами, представленные Трампу предложения включают прекращение приема беженцев на срок не менее четырех месяцев, а также временный запрет на въезд жителей некоторых преимущественно мусульманских стран.

Ситуацию в этой области во вторник на встрече с журналистами также прокомментировал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

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«Я думаю, основополагающий принцип работы президента – это обеспечение безопасности нашей страны», – заявил пресс-секретарь Белого дома, добавив, что, когда люди приезжают в США из «потенциально опасных стран», необходимо предпринять все, чтобы удостовериться, что они приезжают с добрыми намерениями.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал ужесточить политику США в области иммиграции, включая усиление пограничного контроля и сдерживание потока беженцев.

Ранее сообщалось, что президент подписал указ, лишающий города-убежища федеральных грантов.