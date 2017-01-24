Свой первый рабочий день избранный президент Трамп провел в Кафедральном соборе Епископальной церкви Святого Петра и Павла в Вашингтоне. Новый президент не выступал перед конгрегацией, но активно участвовал в церковных песнопениях.



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Церковное богослужение, являвшееся финальным этапом традиционного Национального молитвенного завтрака, президент Трамп посетил вместе со своей супругой Меланьей и вице-президентом Майком Пенсом.

Несмотря на то, что руководство Епископальной церкви США не поддержало кандидатуру Дональда Трампа во время президентской гонки, духовенство заявило, что двери церкви открыты для каждого, кто приходит на службу.

Межконфессиональная служба является традицией для американских президентов, вступивших в должность и проходит в епископальном приходе. В этот раз появление новоизбранного главы государства на молитвенной сессии вызвало споры среди епископалов, протестующих против его политики.

Несмотря на разногласия, епископ конгрегации Гарри Джексон из штата Мэриленд попросил Бога даровать президенту, вице-президенту и членам кабинета “мудрость и благодать в исполнении своих обязанностей”.

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После богослужения Трамп посетил штаб-квартиру ЦРУ в штате Вирджиния, где выступил перед сотрудниками спецслужб.

Ранее сообщалось, что одной из первых деректив нового президента США стало аннулирование закона Барака Обамы о финансировании организаций, предоставляющих помощь при абортах за рубежом.