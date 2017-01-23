Дональд Трамп ввел запрет на финансирование абортов

Президент США Дональд Трамп вернул отмененный Обамой запрет на государственное финансирование международных организаций, оказывающих за пределами США услуги, связанные с абортами. Под запрет попала сеть центров планирования семьи Planned Parenthood.

Американское финансирование получают сотни международных организаций, консультирующих женщин в беднейших странах мира с высокой материнской и детской смертностью и помогающих им сделать аборты.

Запрет на финансирование, связанное с абортами, уже не первый раз вводится со сменой демократической администрации на республиканскую.

Впервые этот запрет ввел еще в 1984 году президент-республиканец Рональд Рейган. Демократ Билл Клинтон отменил его в 1993 году, а Джорж Буш-младший одним из первых своих указов ввел его заново.

24 января 2009 года Барак Обама стал очередным демократом, отменившим запрет.

При этом по американским законам гуманитарным организациям в любом случае запрещено финансировать аборты из средств, выделенных государством.

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Однако НКО могли использовать деньги на другие программы, в том числе связанные с контрацепцией и восстановлением после аборта, передает Си-эн-эн.

Республиканцы в Конгрессе уже давно требуют прекратить федеральное финансирование американской независимой организации по планированию семьи Planned Parenthood, сообщает BBC.