Президент Барак Обама попрощался с американцами

Президент Барак Обама выступил с прощальной президентской речью в Чикаго – городе, где он начинал свою яркую политическую карьеру, передает Голос Америки.

Фото: The White House

«Сограждане, американцы. Мишель и я были так тронуты всеми добрыми пожеланиями в наш адрес в последние несколько недель. Но сегодня вечером моя очередь высказать благодарность. Вне зависимости от того, соглашались ли мы полностью или не соглашались вовсе – мои беседы с вами, с американским народом – в гостиных и школах, на фермах и на фабриках, в закусочных и на отдаленных сторожевых постах – это то, что заставляло меня быть честным, давало мне вдохновение и энергию продолжать. Каждый день я учился у вас. Вы сделали меня лучше как президента, и лучше как человека» – так начал свою прощальную речь в качестве президента США Барак Обама.

Президент Барак Обама специально приехал в Чикаго, где он начинал свою невероятную политическую карьеру, чтобы призвать американцев не терять веру в будущее вне зависимости от того, как они относятся к следующему президенту.

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Тысячи людей собрались в конгресс-центре McCormick Place, чтобы услышать заключительную речь Обамы в качестве президента.