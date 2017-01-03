Сотрудники лавинного центра в Сьерра-Неваде предупреждают об опасности схода лавин в районе озера Тахо. Опасность схода снежных масс сохранится до 4-го января.

Фото: Squaw Valley

По прогнозу лавинного центра в Северной Калифорнии, чрезвычайные происшествия могут произойти в области гор Сьерра-Невады, начиная от перевала Юбы (Yuba Pass) до перевала Эббэт (Ebbetts Pass), включая бассейн Тахо – как в Калифорнии, так и в Неваде.

Согласно экстренному сообщению, опубликованному во вторник днем, популярные лыжные курорты, впрочем, не подвергнутся опасности. Также вполне безопастными являются горные дороги, которые оборудованы антилавинной защитой. Специалисты калифорнийского меотеоцентра говорят лишь о высокогорных точках.

Опасность схода снежных масс сохранится до 4-го января. Предупреждениe поступило во время сильной снежной бури, бушующей в регионе.

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Между тем, по словам специалистов Метеорологического центра США, за последние сутки в Сьерре выпало до 20 дюймов снега. Впрочем, специалисты полагают, что выпавшего здесь снега пока не достаточно для реабилитиции штата после рекордной засухи.

Ранее сообщалось о серии землетрясений в районе озера Тахо силой до 6 баллов.