Николай Монастырский из Сакраменто для противозаконного получения пособий по безработице нелегально использовал студенческие визы в США.

Как сообщает федеральная прокуратура штата Айова, житель Калифорнии обвиняется в том, что он создал фальшивые фирмы в трех штатах, а затем использовал имена, взятые из временных студенческих виз, чтобы получить пособия по безработице для несуществующих сотрудников. В общей сложности Монастырский получил сумму более чем в $355 000.

Николаю Монастырскому в федеральном суде Айовы предъявлены обвинения в мошенничестве с помощью преступной схемы, которая, по словам прокуроров, осуществлялась в Айове, Иллинойсе и Пенсильвании.

В заявлении специального агента Департамента труда Даны Джонсон от 10 ноября говорится, что Монастырскому удалось получить пособия на сумму в $114 215 от штата Айова и на сумму в $230 000 от штата Иллинойс. Выплаты в Иллинойсе начались еще в 2012 году и продолжались до начала 2016 года. Также были обнаружены два несуществующих предприятия в Пенсильвании, получившие выплаты на сумму более $11 300.

Расследование показало, что Монастырский отправлял заявления на выплату пособий с компьютеров своего дома в Фолсоме, Калифорния. Банковские видеокамеры засняли его получающим наличные с дебитных карт, на которых переводились пособия по безработице.

Расследование началось в 2013 году, когда сотрудники администрации Иллинойса уведомили правоохранительные органы об обнаруженной ими схеме с фиктивными работниками.

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Монастырский воспользовался именами нескольких человек, получившие студенческие визы в США. Все они посетили Соединенные Штаты по программе обмена со временными визами J-1, говорится в документах обвинения. Эта программа, предназначенная для студентов, учителей, ученых и других, позволяет примерно 300 000 иностранных гостей в год приезжать в США для культурного обмена. Гостям страны дается разрешение на работу.

В Иллинойсе 21 человек, на чье имя были получены пособия по безработице, приехали по визе J-1 и покинули страну до того, как эти пособия были выплачены.

В Айове оказалость 20 таких людей, которые ранее получили студенческие визы в США. Также в этом штате были использованы имена 9 человек, на чье имя ранее были получены пособия в Иллинойсе.

Согласно документам суда, Монастырскому предъявлены 14 пунктов обвинения – семь случаев мошенничества с использованием почты и семь случаев мошенничества с денежными переводами. Он был арестован 18 ноября неподалеку от Сакраменто. Документы суда были переданы в Айову и опубликованы в открытом доступе 14 декабря.

В четверг Монастырский предстал перед судом в Де-Мойне, где ему был назначен общественный защитник. Он подписал документ о своем праве хранить молчание и общаться с представителями правительства в присутствии адвоката. Согласно документам суда, ему потребовался переводчик с русского.

Монастырский был перевезен в Дейвенпорт, где остается под стражей до судебного слушания, назначенного на 6 января, где будет определена возможность его освобождения под залог.

Иммиграционный статус Монастырского неизвестен. Согласно документам суда, он был опознан по записям с банковских камер видеонаблюдения, которые были сравнены с его фотографией на водительских правах штата Иллинойс.