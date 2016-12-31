Сотрудники Отдела депортаций (ERO) Иммиграционной и таможенной службы США арестовали 74 человека в ходе двухэтапной операции, завершившейся 8 декабря, целью которой были преступники-иностранцы и другие нарушители иммиграционного законодательства в Мичигане и Огайо.

«Целевые операции по соблюдению иммиграционных законов подчеркивают намерение Иммиграционной службы эффективно использовать ресурсы агенства для обеспечения общественной безопасности, – сказала Ребекка Аддуччи, директор отделения таможенной службы США в Детройте. – Эти действия концентрируют наши ресурсы на самых опасных нарушителях и повышают безопасность сообществ, в которых мы живем и работаем».

18-летний украинец, осужденный за хранение наркотиков и кражу со взломом, был арестован в Кливленде 1 декабря. Он останется под стражей в ожидании высылки из Соединенных Штатов.

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В ходе операции таможенной службы США были арестованы граждане 18 государств. В список этих стран входит Мексика, Гватемала, Босния, Мьянма, Гондурас, Эквадор, Бутан, Сальвадор, Ямайка, Ирак. Кроме того задержаны иммигранты из Венесуэлы, Иордании, Украины, Пакистана, Лебанона, Замбии, Саудовской Аравии и Германии.