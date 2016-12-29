На прошлой неделе мужчина из России погиб в автомобильной аварии, когда его автомобиль потерял управление, врезался в столб и перевернулся, сообщает The Sacramento Bee.

Как сообщила Дорожная полиция Калифорнии, около 10:30 вечера в пятницу 29-летний мужчина ехал в западном направлении по Ориндж-Гроув-авеню, приближаясь к пересечению с Роузвилл-Роуд. По неизвестной причине он совершил поворот в рискованной манере, в результате чего автомобиль слетел с дороги, врезался в столб и перевернулся.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в офисе коронера, погибшим был гражданин Российской Федерации Вениамин Пальников.

“Всего за пару дней до Рождества, 23 декабря, моих родителей разбудил позвонивший в дверь коронер, сообщивший трагическую новость о том, что их племянник погиб в автомобильной аварии. Они не могли поверить этому, потому что расстались с ним всего несколько часов назад, – рассказала Алина Пальников. – Мы провели Рождество, звоня в офис коронера, дорожную полицию, компанию сотовой связи, страховое агенство, похоронные дома и сообщая близким, что его больше нет с нами. Никому не пожелаю такого Рождества”.

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По словам сотрудника дорожного патруля, не пристегнувшийся ремнем безопасности Пальников был наполовину выброшен из машины и скончался на месте происшествия. Его пассажир был доставлен в госпиталь и после обработки травм выписан домой.

На сайте GoFundMe идет сбор средств для семьи Пальникова. Его родственники сообщают, что Вениамин Пальников был гражданином России и приехал в Сакраменто навестить больного деда.

“Он приехал из России навестить нашего больного дедушку, – добавила родственица погибшего, – oн жил с моими родителями и последние несколько дней проводил с ними большую часть времени. Мои родители разбиты горем. Мы собираемся отправить его тело обратно в Россию и просим вас о помощи и поддержке”.

В России у Пальникова остались родители, две сестры и брат, говорится на странице GoFundMe. Собранные деньги пойдут на то, чтобы отправить его тело на родину.